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Украинский посол раскритиковал лидера Pink Floyd за мнение о России

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Фото: Global Look Press/Angel Marchini
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Посол Украины в Вене Александр Щерба резко отреагировал на заявление одного из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса относительно российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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«Почему вы уже не переедете в Россию, безвольный, бессердечный, беспощадный, заблудший человек?» — написал украинский посол на своей странице в Twitter, обвинив музыканта в лицемерии и популизме.

По его словам, Уотерс не раз заявлял противоположные точки зрения относительно ситуации на Украине. И ни одна из них, как считает Щерба, не была правдоподобна.

В субботу, 6 августа, Уотерс в ходе интервью телеканалу CNN заявил, что считает президента США Джо Байдена виновным в разжигании ситуации на Украине, и назвал это преступлением. Он также выразил мнение, что текущая ситуация является реакцией России на продвижение НАТО к ее границам.

7 июля президент России Владимир Путин заявил, что «войну» на Украине развязал коллективный Запад. Глава государства опроверг утверждения западных стран, что Россия виновна в происходящем. Также он подчеркнул, что западные страны должны были понять, что проиграли уже с самого начала спецоперации, поскольку ее начало означает переход к иному миропорядку.

29 июня президент России назвал действия украинских властей в Донбассе геноцидом. Глава государства отметил, что Россия будет стремиться к формированию более демократического и справедливого мира, в котором гарантировались бы права всех народов.

В августе 2018 года музыкант Уотерс попал в базы данных сайта «Миротворец», его персональная карточка появилась в разделе «Чистилище». Рокера внесли в базу за «антиукраинскую пропаганду, участие в попытках легализации «аннексии» Крыма Россией и покушение на территориальную целостность Украины».

Поводом для обвинений в адрес музыканта стало интервью порталу iz.ru, в котором Уотерс, говоря о Севастополе, заявил, что «Россия имеет все права на этот город».

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом.

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