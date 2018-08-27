Основатель Pink Floyd попал в базу «Миротворца»

Британский музыкант, основатель рок-коллектива Pink Floyd Роджер Уотерс попал в базы данных сайта «Миротворец». Как сообщается на сайте телеканала «112», его персональная карточка появилась в разделе «Чистилище».

В качестве причин внесения рокера в базу сайта названы антиукраинская пропаганда, участие в попытках легализации «аннексии» Крыма Россией и покушение на территориальную целостность Украины.

Поводом для обвинений в адрес музыканта стало интервью порталу iz.ru, в котором Уотерс, говоря о Севастополе, заявил, что «Россия имеет все права на этот город».

«Смена власти на Украине, спланированная Вашингтоном, просто спровоцировала Москву на дальнейшие действия», — так основатель Pink Floyd отозвался о государственном перевороте на Украине, совершенном в 2014 году.

В середине июля из-за поездки в Крым в базу данных «Миротворца» попал российский актер и режиссер Константин Хабенский.

Скандально известный украинский сайт незаконно публикует данные соотечественников и тех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. В его базах данных числятся деятели культуры, журналисты, в том числе иностранные, политики, а также ополченцы из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Международные организации разных стран выступают против деятельности портала.