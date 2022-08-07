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Джонсон продает дом в Лондоне за 1,6 млн фунтов

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Фото: REUTERS/Peter Nicholls/Pool
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Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон продает дом в Лондоне за £1,6 млн. Об этом 7 августа сообщила Mirror.

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Глава правительства выставил на продажу трехэтажный таунхаус с четырьмя спальнями, который купил в 2019 году после вступления в должность. Тогда его стоимость составляла £1,2 млн.

Сам Джонсон в нем так и не жил, так как занимал официальную резиденцию для премьер-министров. При этом он собирался сдавать свой дом за £4 тыс. в месяц, но так и не осуществил свои планы.

2 августа стало известно, что Джонсон ушел в отпуск за несколько недель до окончания полномочий в качестве премьер-министра. Он взял недельный отдых, продолжая при этом отвечать за управление страной.

Ранее, 30 июля, Джонсон со своей супругой Кэрри отпраздновали свадьбу во второй раз. В этот раз мероприятие прошло в Костуолдсе, на территории поместья одного из спонсоров Консервативной партии лорда Энтони Бамфорда.

Джонсон объявил о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании 7 июля на фоне многочисленных скандалов и массового увольнения министров из его кабмина. Его заменит глава МИДа Лиз Трасс либо бывший министр финансов Риши Сунак.

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