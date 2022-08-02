Джонсон уйдет в отпуск за несколько недель до окончания полномочий

Борис Джонсон с 3 августа уходит в отпуск, несмотря на то что до окончания его полномочий в качестве премьер-министра Великобритании осталось лишь несколько недель. Об этом 1 августа сообщило издание Daily Mirror со ссылкой на официального представителя политика.

По его данным, Джонсон будет отдыхать до конца недели, но по-прежнему будет отвечать за управление страной.

Подробности о том, где он проведет свой летний отпуск, не разглашаются по соображениям безопасности.

Ранее, 30 июля, Борис и Кэрри Джонсон отпраздновали свадьбу во второй раз. В этот раз мероприятие прошло в Костуолдсе, на территории поместья одного из спонсоров Консервативной партии лорда Энтони Бамфорда.

Джонсон объявил о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании 7 июля на фоне многочисленных скандалов и массового увольнения министров из его кабмина. Его заменит глава МИДа Лиз Трасс либо бывший министр финансов Риши Сунак.