СМИ рассказали о свадебном торжестве Кэрри и Бориса Джонсон

Борис и Кэрри Джонсон отпраздновали второй раз свадьбу 30 июля, сообщили британские газеты The Sun и Daily Mail. Они поженились на тайной церемонии год назад.

В этот раз мероприятие прошло в Костуолдсе, на территории поместья одного из спонсоров Консервативной партии лорда Энтони Бамфорда. Праздник проходил на свежем воздухе в огромном шатре. Подготовкой занимались леди Бамфорд и Кэрри Джонсон.

По информации СМИ, вечеринку посетили 200 гостей. При этом объявление об отставке Джонсона повлияло на список приглашенных. Так, среди посетителей торжества не оказалось его бывшего соратника Майкла Гоува. Он был уволен премьером в начале июля после того, как призвал главу кабмина покинуть должность.

В то же время пришли члены парламента от Консервативной партии Джекоб Риз-Могг, Надин Доррис. Также посетила праздник актриса Холли Вэланс, ее муж — британский застройщик элитной недвижимости Ник Кэнди.

Жена премьер-министра была в свадебном платье цвета слоновой кости от модельера Саванны Миллер. Шелковое платье стоит £3,5 тыс., но она арендовала его всего за £25.

Пока гости веселились, за забором противник Brexit Стив Брай организовал одиночный пикет и стоял с табличкой «Brexit не работает». Полицейские его выгнали.

Свадьба Кэрри и Бориса Джонсон состоялась 29 мая 2021 года в Вестминстерском соборе. На церемонии бракосочетания присутствовали всего 30 гостей, среди них сын Джонсона и Саймондс, Уилфред. Церемония длилась полтора часа.