Эндокринолог предостерегла от злоупотребления арбузом и дыней
При сердечной недостаточности, нарушении работы почек, а также при сахарном диабете рекомендуется ограничить употребление арбузов и дынь. Об этом в воскресенье, 7 августа, «Газете.Ru» рассказала Полина Королева, эндокринолог, диетолог сети клиник «Атлас».
При сахарном диабете один ломтик арбуза или дыни можно съесть в первой половине дня, до ужина.
«После этого лакомства лучше сходить погулять, поплавать, покататься на велосипеде: так полученные углеводы проще усвоятся», — порекомендовала Королева.
Кроме того, чтобы сократить риск приобретения некачественного товара, рекомендуется покупать их только в магазинах и специализированных сертифицированных местах.
Ранее в этот день директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург также заявил, что людям с сердечной и почечной недостаточностью стоит ограничить употребление арбуза.
Он напомнил, что арбуз на 90–95% состоит из воды, поэтому людям, которые должны следить за потреблением воды, следует отказаться от этого продукта.