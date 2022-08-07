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Эндокринолог предостерегла от злоупотребления арбузом и дыней

Эндокринолог Королева рассказала, кому стоит есть меньше арбузов и дынь
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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При сердечной недостаточности, нарушении работы почек, а также при сахарном диабете рекомендуется ограничить употребление арбузов и дынь. Об этом в воскресенье, 7 августа, «Газете.Ru» рассказала Полина Королева, эндокринолог, диетолог сети клиник «Атлас».

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При сахарном диабете один ломтик арбуза или дыни можно съесть в первой половине дня, до ужина.

«После этого лакомства лучше сходить погулять, поплавать, покататься на велосипеде: так полученные углеводы проще усвоятся», — порекомендовала Королева.

Кроме того, чтобы сократить риск приобретения некачественного товара, рекомендуется покупать их только в магазинах и специализированных сертифицированных местах.

Ранее в этот день директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург также заявил, что людям с сердечной и почечной недостаточностью стоит ограничить употребление арбуза.

Он напомнил, что арбуз на 90–95% состоит из воды, поэтому людям, которые должны следить за потреблением воды, следует отказаться от этого продукта.

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