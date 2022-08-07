Диетолог назвал противопоказания для употребления арбуза

Людям с сердечной и почечной недостаточностью стоит ограничить употребление арбуза. Об этом в воскресенье, 7 августа, заявил директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с URA.RU.

Он напомнил, что арбуз на 90-95% состоит из воды, поэтому людям, которые должны следить за потреблением воды, следует отказаться от этого продукта. По словам врача, это касается людей с сердечной недостаточностью, почечной недостаточностью и тех, кто страдает от отеков.

«В оставшиеся 5% арбуза входит сахар, фруктоза. Поскольку мы едим арбузы в виде сока, то получается, что фруктоза довольно быстро попадает в организм, а это нежелательно, когда одномоментно большие количества сахаров поступает в организм. Это и фруктозы тоже касается. Нарушается обмен веществ, то есть, это вызывает у нас ожирение, возрастные болезни, старость», — сказал он.

Гинзбург также посоветовал есть арбуз с хлебом, так как это защищает от неконтролируемого потребления жидкости и сахара, а также позволяет не переедать.

Ранее, 5 августа, врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова опровергла миф о том, что арбуз способен утолять голод.

Она посоветовала есть арбузы только в качестве десерта после основного приема пищи, когда организм уже получил необходимые белки и жиры. Если же употреблять только эту ягоду, то это приведет к потере мышц, а не к похудению, заявила Павлова.

До этого, 27 июля, директор по продуктовой политике «ЛабКвест» Анна Сафонова в беседе с «Известиями» напомнила, что в преддверии сезона бахчевых (конец июля–начало августа) следует помнить об опасностях, которые могут представлять собой арбузы и дыни. Это пищевая аллергия, непереносимость, нитраты, пестициды и микробы.

По ее словам, эти плоды не рекомендуется употреблять при сахарном диабете, поскольку у них высокий гликемический индекс, минимально арбузы и дыни стоит потреблять и тем, кто страдает ожирением, — из-за большого количества входящих в состав плодов тяжелых сахаров.