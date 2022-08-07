Врач предупредила об опасности сделанных дома алкогольных настоек

Сделанные в домашних условиях алкогольные настойки могут оказать негативное влияние на здоровье. Об этом 7 августа рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная.

По ее словам, качественный алкоголь можно приготовить только с помощью специального оборудования и при соблюдении определенных технологий. Домашняя же продукция непременно будет менее качественной и потому более опасной.

«Начнем с того, что в принципе никому не полезен алкоголь. В домашних винах много эфирных и сивушных масел, они небезопасны для поджелудочной железы и почек, дают большую нагрузку на все системы и органы», — сказала Бережная «Газете.Ru».

Приготовленный дома алкоголь может стать причиной различных проблем, в том числе болезней печени и развития диабета, а также отравления.

«Домашнее вино не готовят на кухне, необходимо помнить об этом, при несоблюдении технологий также велик риск появления в напитке патогенной микрофлоры, что грозит отравлением», — отметила врач.

5 августа диетолог Вадим Корновой рассказал о полезных свойствах пива. По его словам, этот напиток содержит такие полезные вещества, как фосфор, железо, магний, а хмель способен тормозить рост и размножение многих болезнетворных бактерий.

При этом 2 августа диетолог Сергей Обложко рассказал о том, какой может быть вред от пива для мужчин. Как отметил врач, слова о том, что пиво в небольших количествах полезно, — всего лишь миф, так как напиток является источником большого количества жидкости и лишних калорий. И то и другое может быть опасно для здоровья, отметил специалист.