Жительница Орла назвала старой приведшую к гибели подростка карусель

Аттракцион «Орбита» в Орле, с которого сорвалась и из-за которого умерла 17-летняя девушка, был очень старым и ненадежным. Об этом рассказала 7 августа «Известиям» жительница города.

«Я думаю, что это из-за крепежа как раз, потому что аттракцион старый, его толком никто не чинит. Может быть, просто вылетела как раз из-за того, что плохо держится. Внимания было ноль на людей, которые там катались», — заявила она.

По ее словам, на аттракцион неоднократно жаловались сотрудникам парка, однако никаких действий они не предпринимали.

Другие местные жители рассказали, что три года назад на «Орбите» уже разбился насмерть мужчина, потеряв сознание во время катания.

Накануне сообщалось, что 17-летняя девушка сорвалась с аттракциона «Орбита» и получила серьезную травму головы. Несмотря на усилия врачей, она скончалась.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Орловской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ («Невыполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов потребовал установить, было ли у администрации парка разрешение на проведение культурно-массовых мероприятий, проводились ли профилактика оборудования и своевременный ремонт техники. Он также предложил ввести практику внеплановых инспекций в парках развлечений.