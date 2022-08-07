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В Госдуме потребовали проверить аттракцион в Орле после гибели девушки

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Фото: СУ СК России по Орловской области
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Работа аттракциона «Орбита» в Орле, на котором погибла 17-летняя девушка, нуждается в правовой и технической проверке. Об этом в субботу, 6 августа, заявил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

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Депутат потребовал установить, было ли у администрации разрешение на проведение культурно-массовых мероприятий, проводились ли профилактика оборудования и своевременный ремонт техники.

Также Чернышов предложил ввести практику внеплановых инспекций в парках развлечений.

«Инцидент в Орле… доказывает нам, что проверки технического состояния таких конструкций, особенно той части площадки, на которой расположен или перемещается пассажир, должны стать внеплановыми для соответствующих ревизионных органов», — подчеркнул он в беседе с «РИА Новости».

По мнению политика, данная мера позволит снизить риск получения травм посетителями или обслуживающим персоналом аттракционов.

Ранее в этот день в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Орловской области сообщили, что по факту гибели подростка в городском парке культуры и отдыха было возбуждено уголовное дело. Предполагается нарушение ч. 2 ст. 238 УК РФ («Невыполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Трагедия произошла в субботу около полудня. По данным «Известий», 17-летняя девушка вылетела из кресла во время катания на аттракционе «Орбита». Она была госпитализирована в больницу с серьезной травмой головы. Несмотря на усилия врачей, девушка скончалась.

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