В Орле девушка сорвалась с аттракциона и погибла

В Орле скончалась 17-летняя девушка, сорвавшись с аттракциона «Орбита» в городском парке культуры и отдыха.

По данным «Известий», инцидент произошел в субботу около полудня. Девушка вылетела из кресла во время катания на аттракционе.

Несовершеннолетняя была госпитализирована в больницу с серьезной травмой головы. Несмотря на усилия врачей, она скончалась. Причины инцидента выясняются.

31 июля в Нижнем Новгороде две девочки 11 и 17 лет сломали ноги на аттракционе «Бумеранг» в парке «Лимпопо». После завершения сеанса механизм вращения неожиданно заработал. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.