Дело возбудили по факту травмирования двух девочек в нижегородском «Лимпопо»

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту инцидента в парке «Лимпопо», где две девочки сломали ноги на аттракционе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Инцидент произошел днем в воскресенье, 31 июля, на аттракционе «Бумеранг». После завершения сеанса механизм вращения неожиданно заработал. Две девочки в возрасте 11 и 17 лет получили переломы ног.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровью потребителей»). Сейчас следователи изымают в парке документацию и опрашивают свидетелей, назначают экспертизы. Действиям лиц, ответственных за безопасность, будет дана оценка.

Как рассказали ИА «НьюсНН» в региональном минздраве, изначально пострадавших доставили в больницу № 27, где было принято решение о госпитализации. 1 августа одну из девочек после наложения гипса отпустили лечиться домой. Вторая школьница остается в больнице.

Прокуратура по факту случившегося организовала проверку. Ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства при оказании услуг.

27 июля в парке 300-летия Омска пострадала пятилетняя девочка. Во время катания на квадроцикле нога ребенка попала во вращающийся механизм. Прокуратура начала проверку инцидента.