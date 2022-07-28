Омская прокуратура начала проверку по факту травмирования ребенка квадроциклом

Прокуратура Омской области организовала проверку по факту травмирования пятилетней девочки во время катания на квадроцикле. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

Инцидент произошел 27 июля в парке 300-летия Омска в областном центре. Местная жительница арендовала квадроцикл, чтобы ее пятилетняя внучка могла прокатиться. Процесс контролировал сотрудник проката, а сама бабушка шла рядом, пишет ИА «Город55».

Во время движения нога ребенка попала во вращающийся механизм. Серьезно пострадали два пальца на ноге. Девочку доставили в травматологическое отделение детской больницы № 3.

По факту случившегося прокуратура проводит проверку, в ходе которой даст оценку действиям ответственных лиц. Все обстоятельства устанавливаются.