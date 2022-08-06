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В Орле возбудили дело по факту гибели девушки после падения с аттракциона

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Орле возбудили уголовное дело по факту гибели 17-летней девушки, сорвавшейся с аттракциона «Орбита» в городском парке культуры и отдыха. Об этом сообщили 6 августа в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Орловской области.

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«Следствием проведен осмотр места происшествия, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ («Невыполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Трагедия произошла в субботу около полудня. По данным «Известий», несовершеннолетняя вылетела из кресла во время катания на аттракционе. Она была госпитализирована в больницу с серьезной травмой головы. Несмотря на усилия врачей, девушка скончалась.

31 июля в Нижнем Новгороде две девочки 11 и 17 лет сломали ноги на аттракционе «Бумеранг» в парке «Лимпопо». После завершения сеанса механизм вращения неожиданно заработал. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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