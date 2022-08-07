В Турцию из Украины отправились четыре сухогруза с сельхозпродукцией

Четыре сухогруза с сельхозпродукцией вышли из украинских портов и направляются в Стамбул. Такое заявление в воскресенье, 7 августа, сделали в министерстве национальной обороны Турции.

Как отмечается в сообщении министерства, судно «Мустафа Некати», которое везет 6 тыс. т подсолнечного масла, отправляется в Италию, Star Helena с 45 тыс. т отправляется в Китай, Glory с 66 тыс. т кукурузы прибывает в Стамбул, судно Riva Wind, перевозящее 44 тыс. т кукурузы, прибывает в Искендерун.

«Судна вышли из украинских портов. Корабли будут стоять на якоре к северу от Стамбула и будут инспектироваться Совместным координационным центром», — сообщило ведомство.

Ранее, 6 августа, сообщалось, что в Стамбул прибыл первый из трех сухогрузов с кукурузой, вышедший с Украины. Как отмечалось, судно Navistar под флагом Панамы, которое отправится с Украины в Ирландию с 33 тыс. т кукурузы и вышло из Одесского порта, достигло назначенного места на севере Стамбула и бросило якорь.

22 июля в Стамбуле был подписан меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Пакет документов, которые в том числе предполагают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт, подписали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш.