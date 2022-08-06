В Стамбул прибыл первый из трех сухогрузов с кукурузой с Украины

В Стамбул прибыл первый из трех сухогрузов с кукурузой, вышедший с Украины. Об этом 6 августа сообщило министерство национальной обороны Турции.

«Судно Navistar под флагом Панамы, которое отправится с Украины в Ирландию с 33 тыс. т кукурузы и вышло из Одесского порта, достигло назначенного места на севере Стамбула и бросило якорь. В ближайшие часы судно будет проинспектировано Совместным координационным центром (СКЦ)», — сообщило ведомство в Twitter.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что из портов Одессы и Черноморска вышли три судна, перевозящие кукурузу.

Перед этим СКЦ в Стамбуле согласовал отправку трех судов с грузом зерна из портов Одессы и Черноморска. Отмечалось, что 58 тыс. т кукурузы будут вывезены по морскому гуманитарному коридору в рамках инициативы по экспорту зерна через Черное море.

Первый сухогруз с украинским зерном прошел досмотр в порту Стамбула 3 августа. Сообщалось, что судно Razoni с 27 тыс. т кукурузы пройдет Мраморное море и пролив Дарданеллы и направится к конечной точке маршрута в Ливан.

В Москве позитивно оценили выход первого корабля с украинским зерном после заключения продуктовой сделки. Как отметил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выход первого судна с зерном из украинского порта позволил протестировать механизмы, согласованные на переговорах в Стамбуле.

Украинские власти намерены вывозить из своих портов не более трех судов с зерном в день, чтобы испытать безопасность маршрутов выхода судов.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков отмечал, что после завершения пробного периода экспорт украинского зерна из портов в течение 4–6 недель может достигнуть 3 млн т в месяц.

О завершении технических работ по организации вывоза зерна с Украины сообщило минобороны Турции 29 июля.

22 июля в Стамбуле был подписан меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Пакет документов, которые в том числе предполагают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт, подписали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю.

В конце июня президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не препятствует вывозу украинского зерна. Он отмечал, что украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Также Путин рассказал про другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию.