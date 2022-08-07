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Пенсионеры из ФРГ начали бронировать туры на юг из-за высоких цен на отопление

АТОР: немецкие пенсионеры бронируют туры на юг, чтобы не платить зимой за отопление
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Фото: TASS/SVEN SIMON/picture alliance
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Из-за высоких цен на отопление предстоящей зимой немецкие пенсионеры начали бронировать туры в теплые страны. Об этом сообщил АТОР со ссылкой на местные СМИ.

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Как отмечают 5 августа в ассоциации, ведущие туроператоры подтверждают, что экономия на отоплении станет одним из ключевых факторов спроса на туристическом рынке Германии в зимнем сезоне 2022–2023 годов.

Наибольшую популярность на осень и зиму обрели Тунис, Турция, Египет, Канарские острова.

В TUI также наблюдается повышенный спрос на Кабо-Верде, Сенегал, Таиланд и Карибский бассейн.

Со ссылкой на Bild ассоциация приводит в пример пожилую немецкую пару из Нижней Саксонии, которая в январе 2023 года отправится в Тунис на восемь недель за €1800.

По словам пары, отопление «съедает» их деньги. Они рассказали, что на данный момент они платят за аренду €400. Но их предупредили, что зимой за отопление вместо €200 они будут платить €600. Подсчитав общий счет, они решили, что платить €1000 в месяц в Германии только за жилье и отопление им крайне невыгодно. Поэтому они поедут в Тунис. Кроме того, будучи на средиземноморском побережье, они будут экономить €300 в неделю на продуктах благодаря системе «всё включено».

По информации немецких туроператоров, 90% тунисских отелей предлагают льготы для пожилых людей из Германии и долгосрочные скидки, которые можно комбинировать друг с другом — часто при проживании от 21 дня.

6 августа СМИ ФРГ предупредили, что рекордная инфляция и рост цен на топливо могут привести Германию к волне протестов этой осенью и зимой. Протестная активность уже сейчас заметна в Берлине, а также в Баварии и Саксонии.

Днем ранее стало известно, что немецкая компания RheinEnergie, поставляющая как природный газ, так и «зеленую» энергетику, хочет повысить цены на газ более чем на 100%. До сих пор газ поставлялся по цене 7,87 евроцента за киловатт-час. Однако в случае подорожания цены вырастут до 18,3 евроцента.

14 июля министр туризма Греции Василис Кикилиас пригласил немецких пенсионеров переждать зиму на Средиземном море на фоне газового кризиса в Германии. Мэр портового города Ханья Панайотис Симандиракис также отметил, что в Греции немцам не придется думать об отоплении своих домов.

Поставки газа в Германию снизились в последний месяц из-за проблем с возвращением турбин для «Северного потока», которые возникли в результате антироссийских санкций.

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