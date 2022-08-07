ВС уничтожили более 80 наемников «Иностранного легиона» в Днепропетровской области

Служащие Вооруженных сил РФ ликвидировали свыше 80 наемников, а также 11 единиц техники ударом по опорному пункту «Иностранного легиона» в Днепропетровской области. Об этом говорится в сводке Министерства обороны России от 6 августа.

«В населенном пункте Выводово Днепропетровской области в результате высокоточного удара ВКС России по опорному пункту формирования «Иностранный легион» уничтожено более 80 иностранных наемников и 11 единиц специальной техники», — сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

До этого, 1 августа, стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали железнодорожный и автомобильный мосты через реку Волчья в Днепропетровской области с целью взорвать их, чтобы обвинить ВС РФ и подразделения Донецкой Народной Республики в неизбирательных ударах по значимым объектам транспортной инфраструктуры.

В Минобороны подчеркнули, что в ходе выполнения задач спецоперации союзные войска атакуют исключительно стратегические объекты военного назначения.

Ранее, 29 июля, сообщалось, что вооруженные формирования Украины (ВФУ) заминировали автомобильный мост через реку Соленая в Днепропетровской области ради очередной провокации против РФ и ДНР.

21 июня Министерство обороны России рассказало о принудительной мобилизации в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях. По данным ведомства, мероприятия сопровождаются блокированием населенных пунктов органами национальной полиции, при этом задерживают мужчин всех возрастных групп, подлежащих мобилизации.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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