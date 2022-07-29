ВСУ заминировали мост в Днепропетровской области для дискредитации ВС РФ

Боевики украинских вооруженных формирований заминировали автомобильный мост через реку Соленая в Днепропетровской области и готовятся его взорвать. Они планируют обвинить в произошедшем силы РФ и Донецкой Народной Республики. Об этом 29 июля сообщили в Минобороны России.

«Еще раз акцентируем внимание, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы России и воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку», — уточнили в ведомстве.

Ранее в этот день глава военно-гражданской администрации в Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что украинские военные нанесли удар по железнодорожному полотну. Предположительно, они использовали реактивную систему залпового огня HIMARS. По его словам, в результате разбиты три ветки полотна на удалении 600 м от станции в сторону Розовки и три ветки на расстоянии 300 м от станции в сторону Мелитополя и Полог.

Накануне в Минобороны РФ заявили, что в Артемовске в ДНР украинские боевики заминировали дамбу водохранилища и планируют ее взорвать, чтобы обвинить российских военнослужащих.

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