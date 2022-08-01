ВСУ заминировали мосты через реку Волчья в Днепропетровской области

Украинские войска заминировали железнодорожный и автомобильный мосты через реку Волчья в Днепропетровской области и хотят их взорвать. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

«Достоверно установлено, что в Днепропетровской области боевики украинских вооруженных формирований заминировали железнодорожный и автомобильный мосты через реку Волчья между населенными пунктами Черненково и Новоскелеватое», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, украинские боевики хотят взорвать мосты, чтобы обвинить Вооруженные силы РФ и подразделения Донецкой Народной Республики в неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры. В министерстве подчеркнули, что в ходе выполнения задач спецоперации силы РФ и ДНР не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

Ранее, 29 июля, сообщалось, что вооруженные формирования Украины (ВФУ) заминировали автомобильный мост через реку Соленая в Днепропетровской области, готовятся его взорвать и обвинить в произошедшем силы РФ и ДНР.

В тот же день глава военно-гражданской администрации в Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что украинские военные нанесли удар по железнодорожному полотну. Предположительно, они использовали реактивную систему залпового огня HIMARS. По его словам, в результате разбиты три ветки полотна на удалении 600 м от станции в сторону Розовки и три ветки на расстоянии 300 м от станции в сторону Мелитополя и Полог.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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