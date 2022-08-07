Диетолог перечислила продукты для детоксикации организма
Система естественной детоксикации организма помогает предотвратить негативное воздействие на здоровье, которое оказывают некачественная еда и алкоголь. О том, какие продукты способствуют процессу детоксикации, 7 августа рассказала врач-диетолог Маргарита Королева.
«Надо отдавать предпочтение крестоцветным овощам, в которых содержится больше серы. Вполне поможет кресс-салат, например. Сера, которой в нем много, обеспечивает усвоение белка и входит в состав глутатиона — это фермент печени, который обеспечивает безупречность работы естественной системы детоксикации организма», — приводит ее слова радио Sputnik.
По словам диетолога, из-за жары в летнее время нередки случаи употребления в пищу продуктов, которые неправильно готовились или хранились. От отравления организма может помочь чеснок и лук.
«Чеснок и лук, помимо массы других полезных веществ, содержат природные антибиотики. Они обеспечивают профилактику воспалительных процессов желудочно-кишечного тракта. Овощи с природными антибиотиками помешают запуску ненужных процессов, погасят эти воспаления и помогут поддержать здоровье», — уточнила Королева.
Также врач отметила способность свежих овощей улучшать обмен веществ.
Ранее, 28 июля, турецким изданием En Son Haber был опубликован опрос врачей, которые составили список продуктов, наиболее негативно влияющих на почки. Кроме того, специалисты посоветовали не забывать грамотно составлять свой рацион питания, по возможности вести спортивный образ жизни и исключить из своей жизни вредные привычки, такие как курение и употребление алкогольных напитков. Нужно также помнить о вреде соли, чрезмерного употребления молока, бананов, апельсинов и красного мяса.
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева 26 июля упомянула, что свекольный сок способствует естественной детоксикации, а также выводу солей тяжелых металлов из организма и оптимизации липидного состава крови.