Врачи перечислили убивающие почки продукты

Врачи, опрошенные турецким изданием En Son Haber, составили список продуктов, которые наиболее негативно влияют на почки.

Согласно публикации, появившейся на сайте газеты 28 июля, врачи советуют не забывать грамотно составлять свой рацион питания, по возможности вести спортивный образ жизни и исключить из своей жизни вредные привычки, такие как курение и употребление алкогольных напитков.

Однако помимо этого врачи составили список продуктов, которые негативнее всего влияют на почки человека.

Первым продуктом из списка стала соль, большое количество которой изнашивает почки. Врачи посоветовали заменить соль в своей диете на полезные специи. Кроме того, специалисты рекомендовали исключить из рациона полуфабрикаты и переработанные продукты, в которых также находится большое количество соли.

Следующим продуктом, с которым врачи советовали быть осторожнее, стало молоко. В ограниченных количествах молоко полезно для организма, однако его чрезмерное употребление также вредит почкам, так как в нем содержится фосфор.

Помимо этого в список попали бананы и апельсины, так как в них содержится калий, который также вредит почкам. Если калий не выводить из крови, то он способен сильно навредить организму.

Завершает список продуктов, употребление которых стоит ограничить для безопасности почек, красное мясо. По словам врачей, белок животного происхождения плохо усваивается и почкам приходится тратить больше энергии, чтобы вывести продукт. Эксперты напомнили, что чрезмерное количество съеденного красного мяса может привести к диализу.

Ранее 30 июля врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, что при диагностировании камней или песка в почках в рацион можно включить пиво в небольших количествах. По словам врача, этот напиток способствует более быстрому выведению мелких камней и песка из почек. Терапевт также рекомендовал пить чистую воду и отказаться от кофе, особенно в периоды обострений мочекаменной болезни.