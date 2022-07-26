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Диетолог назвала лучшие напитки для разжижения крови

Диетолог Королева назвала гранатовый и свекольный соки лучшими напитками для разжижения крови
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Фото: Global Look Press/Cristina Fumi
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Для разжижения крови лучше всего подходят вода, гранатовый и свекольный соки, а также настои из ягод. Об этом 26 июля рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

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«Густая кровь может повысить риски тромбообразования, а вода поддерживает свертывающую систему крови, препятствуя образованию тромбов. Вода — это хорошая активность всех жидкостных структур, хороший лимфодренаж и естественная детоксикация организма», — цитирует ее «Москва 24».

Употреблять воду следует из расчета 33 мл на 1 кг веса в сутки. Также для разжижения крови подойдет гранатовый сок благодаря содержащимся в нем аминокислотам и витаминам P и B.

«Гранатовый сок может оказаться весьма полезным для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Особенно гранат показан людям в возрасте 50+, когда уже в организме накапливаются какие-то проблемы», — рассказала Королева.

По словам врача, свекольный сок способствует естественной детоксикации, выводу солей тяжелых металлов из организма и оптимизации липидного состава крови. Таким образом, он улучшает текучесть крови.

Помочь могут и настои из черной смородины или рябины. В них сдержится витамины C и P, которые улучшают текучесть крови по сосудистой стенке и поддерживают ее здоровье.

Следование данным советам не отменяет необходимости консультации специалиста.

26 июля врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал об опасности сладкого лимонада. По его словам, употреблять напитки с большим содержанием сахара в жару не рекомендуется. Это может привести к интоксикации, воспалению и связыванию молекул сахара с молекулами белков.

4 июля врач-диетолог Наталия Герасимова предупредила, что магазинный квас не несет никакой пользы организму. Хотя сам этот напиток помогает улучшить состояние здоровья, обычно на полках можно встретить его ненатуральную копию, которая по сути является газированным напитком с сахаром.

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