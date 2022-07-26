Диетолог назвала лучшие напитки для разжижения крови

Для разжижения крови лучше всего подходят вода, гранатовый и свекольный соки, а также настои из ягод. Об этом 26 июля рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

«Густая кровь может повысить риски тромбообразования, а вода поддерживает свертывающую систему крови, препятствуя образованию тромбов. Вода — это хорошая активность всех жидкостных структур, хороший лимфодренаж и естественная детоксикация организма», — цитирует ее «Москва 24».

Употреблять воду следует из расчета 33 мл на 1 кг веса в сутки. Также для разжижения крови подойдет гранатовый сок благодаря содержащимся в нем аминокислотам и витаминам P и B.

«Гранатовый сок может оказаться весьма полезным для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Особенно гранат показан людям в возрасте 50+, когда уже в организме накапливаются какие-то проблемы», — рассказала Королева.

По словам врача, свекольный сок способствует естественной детоксикации, выводу солей тяжелых металлов из организма и оптимизации липидного состава крови. Таким образом, он улучшает текучесть крови.

Помочь могут и настои из черной смородины или рябины. В них сдержится витамины C и P, которые улучшают текучесть крови по сосудистой стенке и поддерживают ее здоровье.

Следование данным советам не отменяет необходимости консультации специалиста.

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