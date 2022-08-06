Захарова заявила об отсутствии оснований для пересмотра прав РФ на зарубежные активы СССР

Права России на зарубежные активы СССР бесспорны, попытки их пересмотреть не имеют под собой правовых оснований. Об этом в субботу, 6 августа, говорится в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой относительно слов посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о требовании Киева «возвратить треть имущества бывшего СССР».

«Заявление украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко носит популистский характер и не имеет под собой никаких оснований. Наши права на зарубежные активы СССР бесспорны, попытки их пересмотреть не имеют под собой правовых оснований», — говорится в комментарии Захаровой.

Дипломат указала, что с точки зрения международного права геополитические преобразования 1991 года не привели к исчезновению СССР как субъекта международного права. По ее словам, государство продолжило свою международную правосубъектность под названием Российская Федерация.

Таким образом, Россия является правопродолжателем Союза ССР. И этот статус признан международным сообществом, а также подтвержден Международным судом ООН, указала Захарова.

«В качестве правопродолжателя Российская Федерация взяла на себя обязательства по выплате внешнего государственного долга СССР. Опираясь на этот статус, Россия осуществляет права собственности на зарубежное имущество Союза ССР. Странно, что украинские дипломаты, пытаясь претендовать на какие-то имущественные права, не вспоминают о существовавшем долге СССР, который выплатила Россия, не прибегая к помощи Украины и других советских республик», — подчеркнула дипломат.

10 июля газета The Times сообщила о том, что Украина изучает возможность подачи судебного иска для «конфискации» недвижимого имущества РФ в Соединенном Королевстве. По информации издания, Киев претендует на 18 объектов стоимостью до £100 млн (7,3 млрд рублей), в том числе на здания представительства военного атташе и торговое представительство России.

4 июля газета The Guardian, ссылаясь на главу британского МИДа Лиз Трасс, сообщила, что Великобритания рассматривает вариант конфискации подпавших под санкции российских активов для передачи Киеву.

Россия в 1993 году взяла на себя обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза, с тем что бывшие союзные республики передадут ей зарубежные активы, оставшиеся от СССР. Как заявил в декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин, Москва все долги погасила, однако свои обязательства о передаче России зарубежных активов выполнили не все. Так поступил ряд республик бывшего СССР, в том числе и Украина, добавил глава государства.