Боец ДНР рассказал об издевательствах националистов над пленными

Боец 1-го армейского корпуса народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) с позывным «Рэмбо» рассказал 6 августа о бесчеловечном отношении украинских боевиков из «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в РФ) к пленным.

Он рассказал, что солдаты, которые попадают в плен к националистам, остаются калеками. При этом украинских военных в случае обмена передают «сытыми и целыми».

«Мы им отдаем целых ребят: холеных, откормленных. Он (военнопленный. — Ред.) выходит, здоровается, обнимается... А наших ребят калеками возвращают. ‹...› Человек не может такое делать, так издеваться над другим человеком. ‹...› Опасные люди», — рассказал «Рембо».

6 апреля в Министерстве обороны России сообщили о том, что к солдатам РФ применяются пытки, насилие, издевательства, «которые своей бесчеловечностью копируют действия карателей» в годы Великой Отечественной войны.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все совершившие в отношении пленных российских солдат военные преступления будут найдены и предстанут перед судом.

По фактам издевательств над российскими военнопленными на Украине Следственным комитетом РФ возбуждено уже несколько уголовных дел.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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