ВСК России уничтожили более 80 наемников и 11 единиц техники в результате удара по опорному пункту «Иностранного легиона» в Днепропетровской области. Об этом в субботу, 6 августа, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как он отметил, в населенном пункте Выводово Днепропетровской области в результате высокоточного удара ВКС России по опорному пункту формирования иностранного легиона, уничтожено более 80 иностранных наемников и 11 единиц специальной техники.

1 августа сообщалось, что украинские войска заминировали железнодорожный и автомобильный мосты через реку Волчья в Днепропетровской области и хотят их взорвать. По данным Минобороны России, украинские боевики хотят взорвать мосты, чтобы обвинить Вооруженные силы РФ и подразделения Донецкой Народной Республики в неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры.

В министерстве подчеркнули, что в ходе выполнения задач спецоперации силы РФ и ДНР не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

Ранее, 29 июля, сообщалось, что вооруженные формирования Украины (ВФУ) заминировали автомобильный мост через реку Соленая в Днепропетровской области, готовятся его взорвать и обвинить в произошедшем силы РФ и ДНР.

21 июня Министерство обороны России сообщило о принудительной мобилизации в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях. Мероприятия сопровождаются блокированием населенных пунктов органами национальной полиции, задерживаются мужчины всех возрастных групп, подлежащих мобилизации, рассказали в военном ведомстве.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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