Блинкен раскритиковал приостановку Китаем сотрудничества по вопросам климата

Приостановка Пекином сотрудничества с Вашингтоном по вопросам климата скажется не только на США, но и на всем мире. Такое заявление в субботу, 6 августа, сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Приостановка сотрудничества по климату наказывает не США, а мир, в частности развивающийся мир», — сказал Блинкен в ходе пресс-конференции на Филиппинах.

Он отметил, что сотрудничество по вопросам глобального характера не должно «держаться в заложниках» из-за различий между США и Китаем.

Ранее в этот день сообщалось, что власти Китайской Народной Республики (КНР) объявили о прекращении совместной работы и отмене ряда механизмов сотрудничества с США из-за визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй на этой неделе.

Отмечается, что Китай отменил двустороннюю встречу с представителем Пентагона. Помимо этого, согласно публикации, Китай приостанавливает переговоры с Соединенными Штатами по вопросу изменения климата и борьбе с незаконной миграцией.

Отношения США и КНР обострились 2 августа на фоне визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Ее поездка стала первым официальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США за последние 25 лет.

Пекин выразил Вашингтону решительный протест и пообещал ответные меры. Ведомство в очередной раз призвало США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.

МИД КНР сообщил о введении санкций против Пелоси и ее ближайших родственников в соответствии с законами страны.

Также Китай приостановил сотрудничество с США по ряду направлений. В частности, остановлены переговоры по вопросу изменения климата и борьбе с незаконной миграцией, сотрудничество по вопросам судопроизводства и юстиции, а также борьбы с наркоторговлей и международной преступностью.

4 августа, в ответ на визит Пелоси на Тайвань, КНР начали масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Было выпущено пять ракет, они упали в японской исключительной экономической зоне.

Тайвань является частью Китая, однако уже много десятилетий живет как независимое государство. Соединенные Штаты утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.