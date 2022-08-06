Реклама
Прямой эфир
Мир
В Херсонской области заявили о намерении возродить туристическую славу
Мир
США захотели обсудить с Индонезией и Сингапуром цены на нефть из РФ
Мир
Трамп назвал глупой поездку Пелоси на Тайвань
Мир
В ДНР заявили об обстреле Макеевки из РСЗО
Мир
В КНДР осудили визит Пелоси в демилитаризованную зону на границе
Мир
Жителей ФРГ предупредили о финансовых трудностях из-за роста цен на газ
Мир
Маск предложил Байдену выпустить из тюрем всех осужденных за наркотики
Спорт
Дацик единогласным решением судей одержал победу над Монсоном
Мир
Силовики Израиля задержали на Западном берегу 19 активистов «Исламского джихада»
Мир
Голливудская актриса Энн Хеч устроила ДТП с пожаром в Калифорнии
Мир
Губернатор Индианы подписал закон о запрете абортов в штате
Мир
Ученый во Франции выдал фото колбасы за снимок звезды
Сюжет:

Блинкен раскритиковал приостановку Китаем сотрудничества по вопросам климата

Приостановка Китаем сотрудничества с США по вопросам климата скажется на мире
0
Фото: REUTERS/Pool/Andrew Harnik
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Приостановка Пекином сотрудничества с Вашингтоном по вопросам климата скажется не только на США, но и на всем мире. Такое заявление в субботу, 6 августа, сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Демонстрация сил: стартуют китайские военные учения вокруг Тайваня
На них Пекин покажет готовность бросить вызов флоту США в регионе

«Приостановка сотрудничества по климату наказывает не США, а мир, в частности развивающийся мир», — сказал Блинкен в ходе пресс-конференции на Филиппинах.

Он отметил, что сотрудничество по вопросам глобального характера не должно «держаться в заложниках» из-за различий между США и Китаем.

Ранее в этот день сообщалось, что власти Китайской Народной Республики (КНР) объявили о прекращении совместной работы и отмене ряда механизмов сотрудничества с США из-за визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй на этой неделе.

Отмечается, что Китай отменил двустороннюю встречу с представителем Пентагона. Помимо этого, согласно публикации, Китай приостанавливает переговоры с Соединенными Штатами по вопросу изменения климата и борьбе с незаконной миграцией.

Отношения США и КНР обострились 2 августа на фоне визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Ее поездка стала первым официальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США за последние 25 лет.

Пекин выразил Вашингтону решительный протест и пообещал ответные меры. Ведомство в очередной раз призвало США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.

МИД КНР сообщил о введении санкций против Пелоси и ее ближайших родственников в соответствии с законами страны.

Также Китай приостановил сотрудничество с США по ряду направлений. В частности, остановлены переговоры по вопросу изменения климата и борьбе с незаконной миграцией, сотрудничество по вопросам судопроизводства и юстиции, а также борьбы с наркоторговлей и международной преступностью.

4 августа, в ответ на визит Пелоси на Тайвань, КНР начали масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Было выпущено пять ракет, они упали в японской исключительной экономической зоне.

Тайвань является частью Китая, однако уже много десятилетий живет как независимое государство. Соединенные Штаты утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022