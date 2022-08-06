В Херсонской области заявили о намерении возродить туристическую славу
Херсонская область в составе России сможет возродить былую славу туристического региона. Об этом 6 августа заявил заместитель главы местной администрации Кирилл Стремоусов.
«В составе России будет возвращена туристическая слава Херсонской области», — цитирует его «РИА Новости».
По словам Стремоусова, будут возрождены санаторно-курортные объекты на побережье Черного и Азовского морей. Он напомнил, что курорты Херсонской области в прошлом были очень востребованы у туристов из России и Белоруссии.
3 августа вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что Херсонская и Запорожская области получат программу развития туризма, если войдут в состав РФ. Он напомнил, что в России уже действуют серьезные меры поддержки для развития туристической отрасли в Краснодарском крае и на Крымском полуострове.
26 июля замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что референдум о присоединении региона к России состоится, несмотря на угрозы со стороны Украины.
Херсонская область была освобождена в самом начале спецоперации России по защите Донбасса.
Спецоперация РФ началась 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.
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