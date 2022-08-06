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В Совфеде сочли Украину небезопасной для транзита российского газа

Клишас: после изъятия активов России Украина небезопасна для транзита газа
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Фото: TASS/Zuma/Serg Glovny
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После конфискации российской собственности Украина не может считаться безопасной для транзита энергоносителей. Такое заявление в субботу, 6 августа, сделал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

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Он также добавил в своем Telagram-канале, что эта страна больше не может считаться страной безопасной для транзита любых товаров, в том числе российских энергоносителей.

Ранее в этот день украинский президент Владимир Зеленский заявил, что российские активы на общую сумму порядка $765 млн уже конфискованы на Украине. По словам Зеленского, на совещании по санкционной политике было озвучено предложение об изъятии еще свыше 900 объектов, принадлежащих именно России.

Ранее в этот день украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что правительство Украины согласовало указ Зеленского о конфискации имущества и активов России на территории страны. Вырученные средства планируется направить на оборону и восстановление Украины, уточнил он. Шмыгаль отметил, что речь идет о 903 объектах.

10 марта пресс-служба Верховной рады сообщила, что президент Украины подписал закон о принципах принудительного изъятия собственности РФ и ее резидентов на территории Украины. Согласно документу, осуществляться изъятие будет без какой-либо компенсации стоимости собственности.

23 мая Зеленский подписал закон об определении процедуры конфискации активов лиц, поддерживающих спецоперацию РФ в Донбассе.

Россия продолжает начатую 24 февраля операцию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения обстановки в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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