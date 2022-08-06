В ДНР заявили об обстреле Макеевки из РСЗО

Украинские войска в 4:15 обстреляли Горняцкий район Макеевки, выпустив две ракеты из ракетных систем залпового огня (РСЗО). Об этом 6 августа сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел велся из населенного пункта Константиновка, уточняется в Telegram-канале представительства ДНР.

Кроме того, в 7:10 украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 122 мм по населенному пункту Гольмовский.

3 августа представитель ДНР в СЦКК, военный эксперт Сергей Переверзев сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли нефтебазу в Макеевке под Донецком из РЗСО HIMARS. По его словам, имеются части боеприпаса с маркировкой серии, даты выпуска и другой информацией.

В тот же день украинские военные за четыре минуты дважды обстреляли Донецк, выпустив 14 снарядов по трем районам города.

Тогда же ВСУ выпустили 20 снарядов из реактивной системы залпового огня «Град» по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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