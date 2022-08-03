ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО «Град» по Донецку
Вооруженные силы Украины (ВСУ) при очередном обстреле Донецка выпустили 20 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по двум районам столицы Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 3 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В представительстве уточнили, что обстрелы происходили в 08:50 по местному времени (совпадает с мск). Атаке подверглись Кировский и Куйбышевский районы города.
Всего в течение полутора часов (с 07:00 до 08:30) подразделения ВС Украины выпустили по территории ДНР 50 артиллерийских снарядов различного калибра, сообщает СЦКК.
Ранее в среду сообщалось, что военные ВСУ утром дважды обстреляли Куйбышевский район Донецка с перерывом менее чем 20 минут, выпустив шесть снарядов.
Днем ранее стало известно, что мирная жительница 1977 г. р. погибла в Киевском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинской армии. Также украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка, повреждены дома на улице Знаменской.
Кроме того, в Донецке подорвались на противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток» три мирных жителя, в том числе подросток. Накануне мэр города Алексей Кулемзин сообщил о возросшем числе пострадавших от мин «Лепесток». Во избежание опасности представительством ДНР в СЦКК создана интерактивная карта местности с районами, наиболее зараженными минами.
Также 2 августа украинские войска обстреляли поселок Новониколаевка в ДНР из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». Было выпущено три ракеты БМ-27 «Ураган», оснащенных противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток».
На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.
Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти республик Донбасса объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
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