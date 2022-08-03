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ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО «Град» по Донецку

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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) при очередном обстреле Донецка выпустили 20 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по двум районам столицы Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 3 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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В представительстве уточнили, что обстрелы происходили в 08:50 по местному времени (совпадает с мск). Атаке подверглись Кировский и Куйбышевский районы города.

Всего в течение полутора часов (с 07:00 до 08:30) подразделения ВС Украины выпустили по территории ДНР 50 артиллерийских снарядов различного калибра, сообщает СЦКК.

Ранее в среду сообщалось, что военные ВСУ утром дважды обстреляли Куйбышевский район Донецка с перерывом менее чем 20 минут, выпустив шесть снарядов.

Днем ранее стало известно, что мирная жительница 1977 г. р. погибла в Киевском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинской армии. Также украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка, повреждены дома на улице Знаменской.

Кроме того, в Донецке подорвались на противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток» три мирных жителя, в том числе подросток. Накануне мэр города Алексей Кулемзин сообщил о возросшем числе пострадавших от мин «Лепесток». Во избежание опасности представительством ДНР в СЦКК создана интерактивная карта местности с районами, наиболее зараженными минами.

Также 2 августа украинские войска обстреляли поселок Новониколаевка в ДНР из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». Было выпущено три ракеты БМ-27 «Ураган», оснащенных противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток».

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти республик Донбасса объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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