Врач развеяла миф о вреде мороженого летом

Мороженое в жару не способно спровоцировать ангину, но может снизить иммунитет. Об этом в субботу, 6 августа, рассказала врач-педиатр клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Наталья Нежданова в беседе с агентством «Прайм».

Она пояснила, что ангина (острый тонзиллит) вызывается патогенными бактериями или вирусами под воздействием неблагоприятных факторов. К ним относятся переохлаждение, аллергия, промокание ног, купание в холодной воде и т.д.

«Мороженое само по себе не опасно, но переохлаждение горла может снижать местный иммунитет, из-за чего активизируется болезнетворная флора», — сказала специалист.

В связи с этим врач порекомендовала не злоупотреблять мороженым, если организм не совсем здоров.

Однако Нежданова также отметила, что продукт полезен для нервной системы, так как в нем содержатся более 20 незаменимых аминокислот, витамины и важные минералы.

При этом при ожирении, гипертонии, хроническом гастрите, язвенной болезни, сахарном диабете и атеросклерозе употребление мороженого следует ограничить.

«Главное — соблюдать комфортную для организма норму. Важно и то, что мороженое — отличное средство от депрессии и плохого настроения!» — подытожила врач.

Накануне врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, что холодные блюда и напитки могут обострить некоторые заболевания. По словам эксперта, холодные продукты не рекомендованы при заболеваниях желчного пузыря и при желчекаменной болезни. Регулярное употребление холодных продуктов при проблемах с пищеварением может вызывать вздутие и нарушение стула.

28 июня врач кардиолог-диетолог Татьяна Залетова рассказала об опасности употребления мороженого в жару. По ее словам, после съеденного лакомства температура тела может повыситься еще сильнее.