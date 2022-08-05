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Диетолог предупредила об опасности холодной еды

Врач-диетолог Круглова рассказала, какие болезни могут обостриться от холодной еды
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Фото: TAСС/Валерий Шарифулин
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Холодные блюда и напитки могут обострить некоторые заболевания. Об этом 5 августа рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

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«Людям, страдающим заболеваниями пищеварительного тракта, стоит ограничить употребление подобных продуктов. Это, например, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, когда происходит заброс содержимого желудка в пищевод. Холодные продукты и напитки могут ухудшать течение этого заболевания», — предупредила она в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, холодные продукты не рекомендованы при заболеваниях желчного пузыря и при желчекаменной болезни. Регулярное употребление холодных продуктов при проблемах с пищеварением может вызывать вздутие и нарушение стула.

«Холодная еда и напитки со льдом могут стать причиной так называемой холодовой головной боли. Но это достаточно индивидуальная реакция на употребление холодного, это больше характерно для предрасположенных людей, важно ориентироваться на собственные ощущения», — рассказала Круглова.

Также она призвала помнить, что холодные продукты станут дополнительным фактором при развитии простудного заболевания, если человек уже заразился инфекцией.

28 июня врач кардиолог-диетолог Татьяна Залетова рассказала об опасности употребления мороженого в жару. По ее словам, после съеденного лакомства температура тела может повыситься еще сильнее.

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