Врач рассказала об опасности мороженого в жару

Врач кардиолог-диетолог, кандидат медицинских наук, сотрудник Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Залетова рассказала, что ожидаемый эффект от употребления мороженого и холодных напитков в жару продлится недолго, вскоре после этого температура тела может, наоборот, повыситься.

В беседе с агентством городских новостей «Москва» во вторник, 28 июня, врач отметила, что потребление такой пищи приводит к повышению температуры, поскольку процесс пищеварения сопровождается выделением тепла.

«В связи с быстрым охлаждением, вызванным холодной едой и напитками, ваше тело начнет компенсировать повышение температуры тела. Вы можете на самом деле почувствовать себя горячее, чем до этого», — объяснила Залетова.

В жаркую погоду медик посоветовала выбирать теплые напитки, поскольку они повышают температуру тела, что заставляет организм хотеть остыть, пишет сайт kp.ru. Человек больше потеет, тепло начинает выходить через кожу.

В Москве в конце июня установилась аномально жаркая погода, столбики термометров поднимаются выше плюс 30 градусов.

24 июня терапевт Тимур Асанов рассказал, почему не стоит злоупотреблять мороженым. По его словам, в этом продукте содержится избыток сахара, вредного для здоровья. Из-за сахара повышается уровень инсулина в крови, а также он способствует развитию опухолей в организме. Терапевт отметил, что здоровый человек с нормальным весом вполне может есть мороженое два-три раза в неделю. Если имеются проблемы со здоровьем, то придется ограничиться одним разом в неделю, сообщает телеканал «360».

19 июня диетолог-эндокринолог Елена Щетинина назвала самое полезное мороженое. По ее словам, это обыкновенный пломбир. В нем нет красителей и заменителей жиров. Эксперт посоветовала читать состав при выборе этого продукта. В стандартной рецептуре не используются заменители молочного белка и жира, пишет НСН.

14 июня врач-диетолог Ольга Перевалова рассказала, на что обращать внимание при выборе мороженого. По ее словам, нужно «искать мороженое из натуральных молочных продуктов». Также Перевалова посоветовала вместо мороженого с содержанием заменителей молочного жира употреблять фруктовый лед, изготовленный из сока.