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Синоптики рассказали о погоде в Москве 6 августа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Переменная облачность, преимущественно без осадков и до 33 градусов жары — такая погода ожидает москвичей в субботу, 6 августа. Соответствующая информация опубликована на сайте российского Гидрометцентра.

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Согласно прогнозу синоптиков, днем в Москве воздух прогреется до +31…+33 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +17...+19 градусов.

Днем ожидается юго-восточный ветер со скоростью 3–8 м/с, без порывов, ночью — ветер южный со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 750–752 мм ртутного столба.

Ранее, 5 августа, Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области до воскресенья, 7 августа, из-за угрозы возникновения пожаров.

В этот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в беседе с «Известиями», что 6 августа в Москве и области ожидается очень жаркая погода с температурой до +34 градусов. По его словам, пятница и суббота с большой степенью вероятности будут в ранге самых жарких дней за весь текущий период. Так, температура воздуха будет достигать +33 градусов, а в Подмосковье возможно достижение отметки +34 градуса. При этом в воскресенье столбики термометров опустятся, возможны сильные дожди и грозы.

Ранее, 3 августа, пресс-служба столичного управления МЧС предупредила, что в Москве до 6 августа ожидается жара до +33 градусов. Ведомство рекомендует надевать в жару одежду светлых тонов и головной убор. Также желательно пить больше воды.

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