МЧС предупредило о жаре до плюс 33 градусов в Москве
В Москве с 3 по 6 августа ожидается жара до +33 градусов. Об этом пресс-служба столичного управления МЧС предупреждает в среду.
«В дневные часы 3–6 августа в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30–33 градуса», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Ведомство рекомендует надевать в жару одежду светлых тонов и головной убор. Также желательно пить больше воды, сообщает телеканал «360».
Ранее в этот день синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями и до 30 градусов тепла в столице и Подмосковье, пишет REGNUM.
Ранее, 1 августа, ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что жара вернется в Москву во второй половине недели. Воздух прогреется до 33 градусов.
Ночью температура воздуха будет опускаться до более комфортных значений на уровне 12–17 градусов.
1 августа ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что на неделе в Москве и области ожидается жаркая погода без осадков, за исключением воскресенья. Она отметила, что среднесуточные показатели температуры будут выше климатической нормы на 2–3 градуса.