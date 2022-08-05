Москвичам пообещали очень жаркие выходные с дождями и грозами

В предстоящую субботу, 6 августа, в Москве и области ожидается очень жаркая погода с температурой до +34 градусов. При этом в воскресенье столбики термометров опустятся, возможны сильные дожди и грозы. Об этом рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, пятница и суббота с большой степенью вероятности будут в ранге самых жарких дней за весь текущий период. Так, температура воздуха будет достигать +33 градусов, а в Подмосковье возможно достижение отметки в +34 градуса.

«И выпущено штормовое предупреждение, оно так и называется — предупреждение об опасной погоде, сильной жаре. При температуре выше +30 градусов жителям умеренных широт, а жителям мегаполиса особенно тяжело», — подчеркнул Вильфанд.

В воскресенье произойдет изменение погодных условий: прогнозируется облачность, кратковременные дожди, местами сильные, а также грозовая деятельность. В то же время температура будет вполне комфортной, около плюс 26–28 градусов, уточнил метеоролог.

«А вот с понедельника меняются циркуляционные условия и по-прежнему воздействие антициклона, но Москва уже будет находиться в холодной части этого антициклона. Температура по области и в понедельник, и во вторник, и в среду примерно плюс 21–26 градусов, существенных осадков не ожидается, в Москве температура будет плюс 22–25. Совершенно нормальная погода», — добавил научный руководитель Гидрометцентра.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в Центральной России в воскресенье ожидаются «камни с неба». По его словам, это явление представляет собой грозы с интенсивными ливнями, шквалистым ветром и мозаичным градом диаметром до 2–4 см. При этом к понедельнику, 8 августа, ненадолго распогодится, но станет немного прохладнее, температура воздуха на следующей неделе окончательно вернется в умеренное климатическое русло финального летнего месяца.