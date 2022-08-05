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В Москве и МО продлен «желтый» уровень погодной опасности

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Как сообщает Гидрометцентр России, «желтый» уровень погодной опасности продлен в Москве и Московской области до воскресенья, 7 августа, из-за угрозы возникновения пожаров. Об этом сообщается на сайте организации 5 августа.

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«Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 6–7 августа температура воздуха в российской столице будет достигать +31...+33 градусов.

«Желтый» уровень погодной угрозы будет действовать до 16:00 7 августа в Москве и Подмосковье.

Ранее 5 августа руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в беседе с «Известиями», что 6 августа в Москве и области ожидается очень жаркая погода с температурой до +34 градусов. По его словам, пятница и суббота с большой степенью вероятности будут в ранге самых жарких дней за весь текущий период. Так, температура воздуха будет достигать +33 градусов, а в Подмосковье возможно достижение отметки +34 градуса.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в Центральной России в воскресенье ожидаются «камни с неба». По его словам, это явление представляет собой грозы с интенсивными ливнями, шквалистым ветром и мозаичным градом диаметром до 2–4 см. При этом к понедельнику, 8 августа, ненадолго распогодится, но станет немного прохладнее, температура воздуха на следующей неделе окончательно вернется в умеренное климатическое русло финального летнего месяца.

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