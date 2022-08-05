Мосбиржа допустит нерезидентов из дружественных стран к срочному рынку

Московская биржа с 8 августа допустит нерезидентов из дружественных стран и бенефициаров из России к торгам только на срочном рынке. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает площадка.

Отмечается, что дата допуска к торгам на фондовом рынке будет объявлена дополнительно.

«С 8 августа 2022 года Московская биржа предоставит возможность совершать операции на срочном рынке клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица», — говорится на сайте.

Кроме того, уточняется, что клиентам-нерезидентам требуется дополнительная настройка биржевых систем согласно указу президента РФ №520.

Ранее, 26 июля, главный аналитик ПАО «Промсвязьбанк» Владимир Соловьев заявил «Известиям», что при отсутствии новых негативных новостей российский фондовый рынок будет расти по инерции, однако недостаточно поводов, чтобы считать такой рост устойчивым.

Накануне стало известно, что из-за рисков затруднений при проведении расчетов Мосбиржа с 8 августа временно приостановит торги японской иеной.

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко рассказал, что приостановка Мосбиржей торгов японской иеной с 8 августа, учитывая мизерные обороты в РФ этой валюты, будет иметь незначительное влияние на российскую экономику и финансовую систему.