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Аналитик спрогнозировал рост российского фондового рынка во вторник

Аналитик Соловьев спрогнозировал рост российского фондового рынка во вторник
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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При отсутствии новых негативных новостей российский фондовый рынок будет расти по инерции, однако недостаточно поводов, чтобы считать такой рост устойчивым. Об этом заявил «Известиям» главный аналитик ПАО «Промсвязьбанк» Владимир Соловьев во вторник, 26 июля.

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«Полагаем, что индекс Мосбиржи сегодня будет двигаться в диапазоне 2050–2150 пунктов», — сказал аналитик банка.

В начале дня индекс Мосбиржи прибавил +1,5%, продолжив укрепление второй день подряд. При этом рост происходил широким фронтом, отметил Соловьев. В лидерах оказались расписки бумаг технологических компаний — Yandex — +9,6%; VKCO — +13,2%; HeadHunter — +14,2% — на фоне ожиданий по их конвертации в обыкновенные акции безроссийский фондовый рынок завязки на иностранную инфраструктуру.

Заметный отскок наблюдался в расписках Полиметалла — +10,3% — после трех сессий снижения, отметил специалист. Неплохо выросли акции финансового сектора: «Сбер» — +2%, ВТБ — +0,7%, продолжая отыгрывать снижение на прошлой неделе ключевой ставки Банка России до 8%, а также заявление председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной о том, что банки смогут возобновить дивидендные выплаты, если они в хорошем состоянии и не пользуются регуляторным послаблением.

«Лучше обычного смотрелся сектор горной добычи и металлургии. Подорожали акции представителей черной металлургии : ММК — +1,2%, Северсталь — +0,8% — после неплохой отчетности НЛМК — +1,1% — за второй квартал. Росли бумаги «Мечела» на фоне ожиданий отчетности по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Представители цветной металлургии — Норникель — +0,4% и Русал — +1,3% — демонстрировали также позитивную динамику» , — сказал аналитик.

Однако нефтегазовый сектор выглядел безыдейно, подчеркнул он. Акции «Газпрома» теряли 0,1%, в то время как акции НОВАТЭКа прибавили 1,8%.

По данным на 12:40 мск индекс Мосбиржи повысился до 2164 пунктов, индекс РТС – до 1165 пунктов. Индекс «голубых фишек» растет на 1,86%.

Накануне рынок акций РФ показал рост, превысив 2110 пунктов на фоне ослабления рубля. Индекс Мосбиржи составлял 2120 пункта (+1,15%), индекс РТС просел до 1150 пункта (–0,95%).Цены большинства голубых фишек выросли в пределах 6,9%.

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