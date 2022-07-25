Аналитик спрогнозировал снижение курса рубля до 56 за доллар на этой неделе

Актуальным диапазоном курса доллара на текущую неделю будет 56–60 рублей. Об этом заявил «Известиям» главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников в понедельник, 25 июля.

«Технически наблюдается отскок в показателе 10-дневной волатильности пары доллар–рубль, ввиду чего мы склонны полагать, что актуальным диапазоном на текущую неделю выступит 56–60 рублей с ориентиром на верхнюю границу коридора», — сказал он.

Пара доллар–рубль по итогам торгов в пятницу вернулась к отметке 57,3 рубля, отметил Жильников. Однако уже в понедельник на Мосбирже курс доллара повысился до 58,12 рублей.

Аналитик отметил, что в последние торговые дни прошедшей недели доллар отыграл большую часть потерь ее первой половины как на фоне активизации спекулянтов перед оглашением модифицированного бюджетного правила 25 июля, так и более резкого снижения ключевой ставки Банком России до 8%, на 1,5 п.п. годовых. При этом дополнительную поддержку американской нацвалюте оказывали и находящиеся под давлением нефтяные котировки, добавил он.

На внешних рынках доллар к корзине валют развитых стран перешел к консолидации после решения Европейского центробанка (ЕЦБ) о поднятии ключевой ставки на 0,5 п.п. впервые за 11 лет, а также перед приближающимся заседанием ФРС США на этой неделе, на котором рынок ожидает повышение базовой ставки на 0,75 п.п.

«Текущая неделя, по нашим оценкам, может стать довольно важной для последующей динамики пары доллар–рубль. Во-первых, будет дана конкретика по бюджетному правилу, которая, впрочем, пока будет носить спекулятивный окрас, а ее реальный эффект можно будет оценить только к середине августа. Тем не менеенная мера может ощутимо ослабить национальную валюту. Также не стоит забывать о заседании ФРС, на котором в случае более резкого повышения ключевой ставки возможно ощутимое ослабление американской валюты», — рассказал аналитик.

В то же время, по его словам, окончание налоговых выплат приходится только на середину следующей недели, что поддержит рубль, а по заявлениям Центробанка пока не наблюдается сигналов к восстановлению инвестиционного импорта в Россию, заключил он.

Комментируя ситуацию на инвестиционном рынке, аналитик Альфа-банка Джон Волш заявил «Известиям», что на этой неделе выходит большое количество макроиндикаторов: продолжается сезон отчетности (27 июля предстоит заседание ФРС), ожидаются новости по ВВП США за второй квартал 2022 года — 28 июля, а также отчитаются крупнейшие американские компании.

«Хотя ФРС должна повысить ставку на 75 б.п. (некоторое время речь шла о повышении на 100 б.п.), данные по ВВП, судя по всему, опять будут слабыми. Согласно прогнозам, ВВП снизится на 1,6% во втором квартале. Если этот сценарий подтвердится, снижение продолжится второй квартал подряд (–1,6% в первом квартале) и будет указывать на рецессию», — сказал Волш.

В Альфа-банке ожидают, что европейские рынки акций будут следовать за азиатскими биржами, снижающимися на фоне ухудшения перспектив мировой экономики. Американские фьючерсы также снижаются накануне выхода финансовой отчетности крупнейших мировых компаний, добавил аналитик.

«Мы ожидаем, что российский рынок акций сегодня на открытии также будет снижаться на фоне снижения цен на нефть и опасений по поводу мирового роста. Тем не менее повышение ключевой процентной ставки в пятницу поможет сдержать масштаб снижения», — заключил он.

На Московской бирже 25 июля рынок акций РФ показал рост, превысив 2110 пунктов на фоне ослабления рубля. К 13:39 мск индекс Мосбиржи составил 2120 пункта (+1,15%), индекс РТС просел до 1150 пункта (–0,95%).Цены большинства голубых фишек выросли в пределах 6,9%.

Ранее в этот же день аналитики девяти крупнейших российских банков предоставили «Известиям» данные, согласно которым на конец этого года курс рубля составит 70,1 за доллар. Однако в ближайшей перспективе рубль должен остаться на сильных позициях, а вот к концу года ослабнуть до 65–75 за доллар.