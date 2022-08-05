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Директора института СО РАН Александра Шиплюка арестовали по делу о госизмене

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В Новосибирске арестовали директора Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александра Шиплюка. Об этом 5 августа ТАСС сообщил научный руководитель института Василий Фомин.

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Он рассказал, что в институте проходили оперативные мероприятия. По словам Фомина, Шиплюку вменяют государственную измену.

До этого, 3 июля, стало известно, что арестованный по подозрению в государственной измене ученый-физик Дмитрий Колкер из Новосибирска скончался в московской больнице. Он боролся с раком четвертой стадии.

Дочь ученого Алина Миронова уточнила, что ее отца арестовали 30 июня сотрудники ФСБ во время лечения в больнице, потом он был переведен в СИЗО «Лефортово». Заключение должно было продлиться до 29 августа.

По информации ряда СМИ, причиной обвинения в госизмене стала лекция, которую Колкер читал на международной конференции в КНР. Отмечалось, что в материале физика речь шла о разработке источников излучения для экологических, медицинских и специальных задач. Теоретически это могло быть связано с государственной тайной. Ему грозило от 12 до 20 лет лишения свободы.

14 июля президент России Владимир Путин подписал закон о приравнивании перехода на сторону противника к госизмене. Также глава государства подписал закон об уголовной ответственности за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности страны. Максимальное наказание за это составит до семи лет лишения свободы.

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