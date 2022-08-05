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Росгвардия задержала 70 пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

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Фото: РИА Новости
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Росгвардия в Херсонской и Запорожской областях задержала 70 человек, причастных к деятельности вооруженных сил Украины (ВСУ), Службы безопасности Украины (СБУ) и националистическим организациям. Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

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Кроме того, подразделения Росгвардии обнаружили девять тайников.

«Из незаконного оборота изъято девять гранатометов, в том числе один производства США, 12,7-мм пулемет «Корд», 80 единиц огнестрельного оружия, пусковой модуль ПЗРК «Игла», четыре выстрела к гранатомету, более 6,5 тыс. патронов различного калибра, 25 ручных гранат, 20 152-мм артиллерийских снарядов, два самодельных взрывных устройства, 1 кг взрывчатых веществ», — добавили в ведомстве.

Ранее, 31 июля, в Херсонской области российские силовики задержали двух жителей Бериславского района, которые организовали схрон боеприпасов для боевиков ВСУ. У задержанных изъяли семь ящиков с боеприпасами для крупнокалиберного пулемета, три выстрела к РПГ-7, 60 мгновенно детонирующих зарядов, пулемет с патронами, радиостанцию Harris, а также другие боеприпасы и экипировку украинских войск.

В тот же день в Херсонской области задержали наводчиков, которые передавали данные для нанесения удара по селу Брилевка.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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