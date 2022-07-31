Задержаны наводчики, передававшие ВСУ данные для удара по Брилевке под Херсоном
В Херсонской области задержали наводчиков, которые передали вооруженным силам Украины (ВСУ) данные для нанесения удара по селу Брилевка. Об этом 31 июля сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.
«На Брилевку, которую позавчера обстреляли ВСУ, навели местные жители. Наводчики задержаны», — сказал он ТАСС.
Удар по селу Брилевка в Херсонской области украинские войска нанесли 29 июля. Под ударом оказался жилой дом, пострадали мирные жители, сообщили в департаменте здравоохранения региона.
В тот же день украинские боевики нанесли серию ракетных ударов по Херсонской области в сторону района, где находится Каховская гидроэлектростанция. Сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
19 июля замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что с начала спецоперации украинские боевики нанесли около 3,7 тыс. ударов по региону.
Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения обстановки в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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