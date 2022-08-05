Директора института СО РАН Александра Шиплюка арестовали по делу о госизмене
Директора Института теоретической и прикладной механики (ТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александра Шиплюка задержали в Новосибирске, рассказал в пятницу, 5 августа, научный руководитель учреждения Василий Фомин.
«В институте проходили оперативные мероприятия. Они связаны с нашим Шиплюком. Ему вменяют то же, что и [ранее арестованному главному научному сотруднику института Анатолию] Маслову. Госизмена», — заявил он ТАСС.
Как отметил Фомин, Шиплюка арестовали и доставили в СИЗО «Лефортово» в Москве.
В начале июля новосибирский Советский районный суд заключил под стражу ученого-физика, заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского госуниверситета Дмитрия Колкера. Он подозревался в госизмене. Ему избрали меру пресечения в виде ареста до 29 августа. Сын физика Максим Колкер заявил, что тяжелобольного отца несправедливо задержали по причине проведения его лекций на международной конференции в Китайской Народной Республике. Через три дня после ареста Колкер умер. Он болел раком четвертой стадии.