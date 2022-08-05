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Штаб теробороны ДНР сообщил о ведущихся боях в городской черте Артемовска

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Союзные силы вступили в бой в городской черте Артемовска. Об этом заявил в пятницу, 5 августа, штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

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По данным штаба, вооруженные силы ДНР, ЛНР и РФ продолжают освобождать населенные пункты Донецкой Народной Республики, ранее находившиеся под контролем вооруженных формирований Украины (ВФУ).

«Идут бои в городской черте Артемовска!» — говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что на данный момент группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России освободила 266 населенных пунктов, включая Гладосово.

За сутки военные заняли еще три поселка.

Ранее в этот день в беседе с «Известиями» военный эксперт Владислав Шурыгин выразил мнение, что Артемовск в ДНР, куда 4 августа вошли военнослужащие союзных сил, скорее всего, будет взят через неделю.

По его словам, если Артемовск будет взят, а также падет окончательно Авдеевка и Марьинка, тогда фактически вся украинская оборона будет сломана и им срочно будет необходимо входить на линию Константиновка – Краматорск – Славинск, а это последняя линия, которая готовилась в течение последних восьми лет.

Накануне посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что военнослужащие союзных сил зашли в Артемовск.

4 августа начальник главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов сообщил об отходе военных ВСУ из района Семигорье на артемовском направлении и из района шахты «Бутовка» около Авдеевки.

30 июля Минобороны РФ сообщило, что украинские националисты оборудовали опорный пункт и разместили военную технику, РСЗО и артиллерию в педагогическом училище в Артемовске. Отмечалось, что данный факт в очередной раз демонстрирует полное пренебрежение украинских властей к нормам морали и положениям международного гуманитарного права.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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