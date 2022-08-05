Военный эксперт спрогнозировал огромный разгром ВСУ после взятия Артемовска

Артемовск в Донецкой Народной Республике (ДНР), куда 4 августа вошли военнослужащие союзных сил, скорее всего, будет взят через неделю. Такое мнение в пятницу, 5 августа, в беседе с «Известиями» выразил военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Если Артемовск будет взят, а также падет окончательно Авдеевка и Марьинка, то фактически вся украинская оборона будет сломана и им срочно будет необходимо входить на линию Константиновка – Краматорск – Славинск, а это последняя линия, которая готовилась в течение последних восьми лет. Дальше начнутся только полевые укрепления, которые будут качественно другие. Соответственно, это будет огромным разгромом для вооруженных сил Украины (ВСУ) — полная утрата Донбасса», — сказал Шурыгин.

Накануне посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что военнослужащие союзных сил зашли в Артемовск.

4 августа начальник главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов сообщил об отходе военных ВСУ из района Семигорье на артемовском направлении и из района шахты «Бутовка» около Авдеевки.

Кроме того, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что в результате активных наступательных действий российских войск и народных милиций Донецкой и Луганской народных республик в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, утратив боеспособность из-за больших потерь, оставили занимаемые позиции.

30 июля Минобороны РФ сообщило, что украинские националисты оборудовали опорный пункт и разместили военную технику, РСЗО и артиллерию в педагогическом училище в Артемовске. Отмечалось, что данный факт в очередной раз демонстрирует полное пренебрежение украинских властей к нормам морали и положениям международного гуманитарного права.

По последней информации, озвученной главой Минобороны Сергеем Шойгу, освобождено шесть населенных пунктов в ДНР за последнее время. Среди освобожденных от украинских националистов пунктов он назвал Григоровку, Берестовое, Стряповку, Покровское, Семигорье и Новолуганское. Кроме того, под контроль союзных сил перешла крупнейшая в Европе Углегорская теплоэлектростанция с проектной мощностью 3600 мегаватт.