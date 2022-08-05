В Эстонии предложили перенести советский танк-памятник в музей

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что, по его мнению, танк Т-34, установленный в Нарве в качестве памятника советским воинам-освободителям, может быть перенесен в музей. Слова политика приводит портал Delfi.

«Место танка [времен] Второй мировой войны не на постаменте у дороги <...>, а в музее, где он снова стал бы частью истории, не позволил бы нам ссориться, и мы могли бы решать насущные проблемы», — высказался он.

По словам Кариса, то же самое должно произойти со всеми монументами и надгробиями периода Второй мировой войны.

Ранее, 4 августа, премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала убрать все советские памятники из публичного пространства. По ее словам, власти хотят сделать это как можно быстрее и «как можно более безболезненно». Каллас уточнила, что в настоящее время их насчитывается в стране от 200 до 400.

Премьер-министр 21 июля также сообщала о сносе памятников советским солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Она отметила, что судьбой каждого конкретного памятника будет заниматься местное самоуправление.

5 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение властей Эстонии снести советские памятники. По словам пресс-секретаря, в Кремле считают это решение возмутительным.