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В Эстонии предложили перенести советский танк-памятник в музей

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Фото: commons.wikimedia.org/Leon petrosyan
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Президент Эстонии Алар Карис заявил, что, по его мнению, танк Т-34, установленный в Нарве в качестве памятника советским воинам-освободителям, может быть перенесен в музей. Слова политика приводит портал Delfi.

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«Место танка [времен] Второй мировой войны не на постаменте у дороги <...>, а в музее, где он снова стал бы частью истории, не позволил бы нам ссориться, и мы могли бы решать насущные проблемы», — высказался он.

По словам Кариса, то же самое должно произойти со всеми монументами и надгробиями периода Второй мировой войны.

Ранее, 4 августа, премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала убрать все советские памятники из публичного пространства. По ее словам, власти хотят сделать это как можно быстрее и «как можно более безболезненно». Каллас уточнила, что в настоящее время их насчитывается в стране от 200 до 400.

Премьер-министр 21 июля также сообщала о сносе памятников советским солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Она отметила, что судьбой каждого конкретного памятника будет заниматься местное самоуправление.

5 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение властей Эстонии снести советские памятники. По словам пресс-секретаря, в Кремле считают это решение возмутительным.

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