Песков назвал войной с историей желание Эстонии снести все советские памятники

В Кремле считают возмутительным снос советских памятников в Эстонии, заявил 5 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы считаем это возмутительным. Война с общей историей, избавление от памятников для тех, кто спас Европу от фашизма, конечно, возмутительно. Это не красит никакую нацию, в том числе Эстонию», — сказал он.

Накануне премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала убрать все советские памятники из публичного пространства. По ее словам, власти хотят сделать это как можно быстрее и «как можно более безболезненно». Каллас уточнила, что в настоящее время их насчитывается в стране от 200 до 400.

Премьер-министр 21 июля также сообщала о сносе памятников советским солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Она отметила, что судьбой каждого конкретного памятника будет заниматься местное самоуправление.

Очередная волна сноса советских памятников на Украине и в некоторых странах Европы началась на фоне российской спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Так, 14 июля стало известно, что правительство Латвии составило перечень из 69 советских военных мемориалов, которые подлежат демонтажу.