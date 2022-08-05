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Восстановление «Азовстали» и комбината им. Ильича создаст 9 тыс. рабочих мест

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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Восстановление завода «Азовсталь» в Мариуполе, а также Мариупольского металлургического комбината (ММК) имени Ильича даст возможность появления в городе более 9 тыс. рабочих мест. Об этом сообщила в пятницу, 5 августа, пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

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«Развивать территорию данного завода и ММК предлагается за счет восстановления производственных функций, создания промышленного парка на территории «Азовстали» и постепенного внедрения экологически чистых технологий плавления стали», — отмечено в сообщении.

Как указали в ведомстве, в мастер-плане развития Мариуполя представлены перспективы развития основных производств, разрушенных в ходе боевых действий в Донбассе. Разработчики концепции мастер-плана сделали вывод, что часть рабочих мест на предприятии можно сохранить.

1 августа замглавы правительства России Марат Хуснуллин рассказал, что на территории металлургического предприятия «Азовсталь» в Мариуполе будет создан технопарк. По его словам, производства со старыми технологиями там не будет, но будут созданы рабочие места.

29 июля президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с Хуснуллиным поручил помочь Луганской и Донецкой народным республикам (ДНР и ЛНР) с восстановлением соцобъектов и домов. Хуснуллин доложил президенту, что мастер-план по Мариуполю предполагает полное восстановление города в течение трех лет.

22 июня Хуснуллин рассказал, что на месте завода «Азовсталь» в Мариуполе может появиться промышленный парк или место отдыха для горожан. По его словам, российские власти оценивают возможность усиления портовых мощностей Мариуполя, развития туризма и определяют приоритетные направления бизнеса для оказания поддержки.

О полном освобождении территории «Азовстали» от украинских боевиков нацистского формирования «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ) и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало известно 20 мая.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующие указы.

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